محتجزة إسرائيلية: لم أحتجز في الأنفاق وكنت أخرج لاستنشاق الهواء

ظهرت المحتجزة الإسرائيلية المحررة نوعا أرغماني، في فيديو، متحدثة عما شهدته أثناء وجودها لدى حركة حماس، وتفاصيل استعادتها وآخرين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات.

وقالت المحتجزة الإسرائيلية، التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادتها من غزة، يوم أمس السبت، إنها كانت برفقة أسيرين (يوسي شرابي وإيتي سفيرسكي) آخرين قبل أن يقتلا في غارة إسرائيلية بالقرب من المكان الذي كانوا يتواجدون فيه.

وأضافت المحتجزة لعائلتها كما نقلت وكالة «سبوتنيك»، عن القناة «13» الإسرائيلية: «لقد رأيت الصاروخ يدخل المنزل، كنت متأكدة أنني سأموت.. اعتقدت أن هذا كل شيء، لكنني بقيت على قيد الحياة».

وتابعت: «طوال الفترة كنت أتنقل بين عدة شقق، ولم أكن محتجزة في الأنفاق.. ومن وقت لآخر كنت أخرج لاستنشاق الهواء وأنا متنكرة في زي امرأة عربية».

وأشارت المحتجزة إلى أن «من أسروها علموها القرآن الكريم والأحكام الإسلامية من الصلاة وغيرها أيضا»، بحسب تعبيرها.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة «يمام» الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.