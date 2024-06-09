الأغذية العالمي: اليأس يدفع سكان السودان إلى أكل العشب

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من أن اليأس يدفع سكان السودان إلى أكل العشب وأوراق الشجر، فيما وصل سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات مثيرة للقلق.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه يوسع "تقديم مساعداته الغذائية الطارئة بشكل عاجل، ويعمل على مدار الساعة لتوزيع الإمدادات الغذائية في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "اليأس يدفع سكان السودان إلى أكل العشب وأوراق الشجر البرية"، وفقا لوكالة الأناضول.

كما سلط الأغذية العالمي الضوء على أن "سوء التغذية بين أطفال السودان يصل إلى مستويات مثيرة للقلق".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.