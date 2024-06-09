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زعيم المعارضة الإسرائيلية يشيد باستقالة جانتس من حكومة الحرب

آية صلاح
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 9:12 م

أشاد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بقرار استقالة بيني جانتس ممن حكومة الحرب، واصفا إياه بأنه "مهم وصائب".

وقال لابيد في منشور على منصة "إكس": "قرار جانتس الخروج من الحكومة الفاشلة مهم وصائب".

وأضاف "حان وقت استبدال هذه الحكومة المتطرفة بحكومة عاقلة تعيد الأمن والمخطوفين وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية".

وكان جانتس أعلن قبل قليل استقالته من حكومة الطوارئ. وقال جانتس في مؤتمر صحفي متلفز، "أعلن اليوم مغادرتي حكومة الطوارئ، خروجنا من الحكومة في ظل عدم استعادة المحتجزين في غزة أمر معقد".

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، قائلا "إسرائيل تحتاج إلى تحقيق النصر الحقيقي وهو ما يضع في الأولوية العليا عودة المحتجزين أكثر من البقاء في الحكم".

ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

كما دعا قادة الأحزاب إلى "الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة صهيونية قومية"، على حد قوله.

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