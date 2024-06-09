كوليبالي يحذر دي بروين من الدوري السعودي

تحدث السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، عن تجربته في الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الموسم الرياضي.

وقال كوليبالي في تصريحات لصحيفة «Mirror» البريطانية: «انتقلت للهلال بسبب رغبتي في تحقيق البطولات وصنع التاريخ، ونجحنا في ذلك الموسم الماضي».

وأضاف: «عندما وصل عرض الهلال ترددت في قبوله لأنني لم أكن أعلم الكثير عن الدوري السعودي، ولكن حينما شاهدت ذهاب كريستيانو رونالدو، والفرنسيين كريم بنزيما، ونجولو كانتي، إلى السعودية، وقتها قررت الانتقال، وقبول العرض الهلالي».

وتابع كوليبالي: «في البداية توقعت أن يكون الدوري السعودي سهلا، ولكني تفاجأت بمستوى المسابقة والأندية الصغيرة هنا، وأعتقد أن الدوري السعودي سيكون بمستوى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال السنوات القادمة، فاللاعبون العالميون يشاهدون الدوري السعودي، ويرغبون بالانتقال إليه».

واختتم: «أحذّر دي بروين في حال انتقاله للدوري السعودي هذا الصيف، بعدم الاستهانة بهذا الدوري».