انتقدت العائلات الإسرائيلية التي لقي أحباؤها حتفهم خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي أو الذين لا يزالون محتجزين في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاجتماعه مع الرهائن المحررين ولكن ليس مع عائلات الضحايا الآخرين.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لقناة "كان" الإسرائيلية اليوم الأحد: "عندما تكون رئيسا للوزراء، فأنت رئيس وزراء النجاحات والهزائم".

وأضاف لابيد: "أن تكون رئيسا للوزراء فقط عندما تسير الأمور على ما يرام، وتختفي عندما لا تسير الأمور كما تريد، فإن هذا أمر مثير للشفقة".

واجتمع نتنياهو مع أربعة رهائن تم تحريرهم من قطاع غزة في المستشفى أمس السبت والتقطت صورة له معهم.

ومع ذلك، وبحسب تقارير إعلامية، فإن عائلات الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي وأقارب الرهائن الذين لقوا حتفهم شعروا بالغضب لأن نتنياهو لم يجر اتصالات معهم لا هو ولا غيره من ممثلي الحكومة.

وقال والد جندي لقي حتفه في 7 أكتوبر الماضي، عبر موقع إكس "كان رئيس الوزراء ذو ​​القيم الأخلاقية كان سيأتي لمواساتنا والشد من أذرنا.. وليعتذر عما حدث في عهده".

ولدى سؤاله عن رأيه في نتنياهو، قال الأب: "أنا أحتقره، إنه شخص خسيس"