مستشفى دمياط العام ينقذ سيدة حامل وطفلها من تسمم في المشيمة

أعلن مستشفى دمياط العام، عن استقبال قسم الطوارئ، الخاص بقسم النساء والتوليد في المستشفى، سيدة حامل لأول مرة، تعاني من صدمة نزفية وانفصال جزئي بالمشيمة.

وأوضح الدكتور محمد اللبان، مدير المستشفى العام، بيان أصدره اليوم، أن نتيجة التحاليل أثبتت أن الصدمة النزفية والانفصال الجزئي بالمشيمة، ناتج عن تسمم الحمل، حيث تم عمل ولادة قيصرية أولية طارئة، وتم وضع المريضة على محفزات القلب أثناء العمليات، لمدة 72 ساعة بعد الولادة.

وأشار اللبان إلى حدوث فشل كلوي حاد لمده 24 ساعة كمضاعفات للصدمة، مع تأكيد تشخيص اصابه الحالة بـ DIC وتعني التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية، حيث أنقذت العناية الإلهية، وتكاتف أطباء النساء والتوليد والتخدير والعناية المركزة، انقضاء فترة النقاهة الخاصة بالمذكورة، وخرجت الحالة لاستكمال العلاج الدوائي داخل المنزل، بينما يخضع الرضيع للملاحظة داخل الحضانة بحالة جيدة وفي طور الخروج.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد محمد بصل، استشاري النساء والتوليد، ومدير قسم النسا والتوليد، والدكتور محمد عهدي العقاد استشاري التخدير ومدير العمليات، والدكتور حسين غنيم رمضان استشاري العناية المركزة، ومدير العناية، والطبيب محمد كامل قطاريه أخصائي النسا والتوليد، والدكتورة بسنت عادل محمد، طبيب مقيم النسا والتوليد، والدكتور معاذ الصعيدي، طبيب مقيم التخدير والرعاية، والدكتور محمد حمدي شوشة طبيب مقيم العناية المركزة.



