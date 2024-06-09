أطلق طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، مجلة اقتصادية متخصصة ضمن مشروعات التخرج بالقسم برئاسة أ.د سحر فاروق تحت اسم "الحصالة".

تسعى مجلة "الحصالة" إلى مخاطبة المواطن المصري البسيط بلغة يفهمها ويستوعبها من خلال الاهتمام باقتصاد المواطن وربط مفهوم الاقتصاد بالمشكلات والقضايا اليومية التي يواجهها، حيث تهدف إلى تقديم الحلول لهذه المشكلات بطرق مبسطة، مدعمة بآراء مسئولين وخبراء واختصاصيين، مع التركيز على التصدي للظروف الاقتصادية الصعبة وتسليط الضوء على أسباب المشكلات الاجتماعية الناتجة عن العوامل المادية.

* اختيار الفكرة وتنفيذ المشروع

اختار الطلاب فكرة المجلة الاقتصادية نتيجة لحاجة المجتمع لمثل هذه المبادرة التي تخاطب مشكلاتهم بشكل مبسط دون استخدام مصطلحات معقدة تقتصر على النخبة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ويهدف المشروع إلى مواكبة الأحداث وتوضيحها للمواطنين بأسلوب يسهل عليهم فهمه.

* التواجد الرقمي والتواصل الاجتماعي

حرص الطلاب على إنشاء موقع إلكتروني للمجلة وتواجد "الحصالة" على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "بين الأوراق وعلى الشاشات الحصالة دائمًا هنا"، لضمان وصول المحتوى إلى كل بيت مصري.

* المشاركون في المشروع

شارك في مشروع "الحصالة" عدد من الطلاب تحت رعاية عميد الكلية د. مها حسني. هؤلاء الطلاب هم: دينا كرم، نورهان عادل، آية محمد، ندى سيف، إسراء أحمد، مريم نصر الدين، حفصة مدحت، فاطمة محمد، ياسمين أحمد، وسام عبد الحميد، غادة مساعد، ندى عيد، محمود حمدي، كيرلس عزت، محمود عبد المنعم، كريم عادل. تم تنفيذ المشروع تحت إشراف د. عمرو حسن ود. رنا أيمن.

يعد مشروع "الحصالة" نموذجاً لمبادرات الشباب التي تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المصري يوميًا، مما يعزز الوعي الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة.