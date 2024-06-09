روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا

أعلن مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، أن الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقال كوبياكوف خلال مؤتمر صحفي في ختام منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024: "في القرن الجديد، أصبحت روسيا وحدها مرة أخرى في مواجهة العدوان وكامل قوة الاقتصاد العسكري للدول الغربية، نحن نواجه مرة أخرى أيديولوجيا الفاشية، إنهم ينشرون كل شيء مناهض لروسيا في كل مكان"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح كوبياكوف أن روسيا أصرت واقترحت وحاولت عدة مرات حل النزاع في أوكرانيا سلميا، لكنها تلقت رفضا قاطعا طوال الوقت.

وأضاف كوبياكوف: "إذا كانت دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو التي تزود منطقة النزاع بالأسلحة تريد أن تقتل أسلحتها الروس، فعليها أن تكون مستعدة لردنا، والسؤال هو، هل هم مستعدون للموت بالأسلحة الروسية؟".