قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء منذ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية؛ لضمان عدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن التنسيق يشمل 1981 لجنة للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى إجراء الوزارة صيانة كاملة لجميع المراوح الحائط أو السقف داخل لجان الامتحانات، لاسيما في محافظات الصعيد؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر أن الوزارة سمحت كاستثناء في بعض اللجان التي تفتقر إلى المراوح بإحضار الطالب لمروحة «ستاند» يضعها داخل اللجنة ويستلمها بعد انتهاء الامتحانات، موضحا أن مروحة أو اثنتين كافيتان لتغطية اللجنة بأكملها.

من جانبها، دعت الإعلامية لميس الحديدي، أولياء الأمور إلى توفير مراوح لأبنائهم الطلاب لاصطحابها معهم إلى اللجان تحسبًا لحدوث أعطال في مراوح اللجان أو عدم وجودها لمواجهة الحرارة، قائلة: «كل أب يحاول يجيب لابنه مروحة يأخذها معاه اللجنة؛ لأنك متضمنش مروحة السقف مش شغالة والدنيا حر علشان الأولاد يقدروا يمتحنوا كويس أوصي الآباء هاتوا مرواحكم معاكم».

واختتمت ساخرة :«هاتوا المراوح معاكم دي جديدة علينا جدًا.. الوزارة أكدت أن الكهرباء لن تنقطع عن 1981 لجنة طوال فترة الامتحانات، وأن مراوح السقف شغالة وحصل صيانة هنشوف، والناس تجيب مراوحها معاها هنشوف».