انتشال جثتي ألمانيين مفقودين من نهر في هولندا

قالت الشرطة الهولندية في منشور على تطبيق إكس، اليوم الأحد، إنه تم انتشال جثتي ألمانيين يبلغان من العمر 21 و22 عاما، فُقدا في هولندا، من نهر ميوز بالقرب من مدينة فينلو الواقعة على الحدود.

وكان الشابان يقيمان في بلدة نيتيتال الألمانية الواقعة عبر الحدود مباشرة.

وقفز الشابان إلى النهر يوم الأحد 2 يونيو لاستعادة هاتف محمول، ويعتقد أن التيارات القوية جرفتهما.

وتم انتشال جثة الشاب البالغ من العمر 22 عاما أمس الأول الجمعة. وتمكن شخص ثالث حاول مساعدتهما من الوصول إلى بر الأمان.

وكانت الشرطة وأجهزة الطوارئ على جانبي الحدود قد واصلت البحث عنهما طوال أيام، واستخدمت قاربا مزودا بجهاز سونار في عملية البحث.