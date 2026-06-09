اعتقال رئيس قضاة كينيا السابق خلال احتجاجات في نيروبي

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قال رئيس المحكمة العليا الكيني السابق ديفيد ماراجا إنه اعتُقل يوم الاثنين إلى جانب نشطاء آخرين كانوا يحتجون على خطط لبناء منشآت داخل حديقة نيروبي الوطنية.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يسيرون خارج الحديقة حاملين لافتات تندد بالاستيلاء على الأراضي.

واحتُجز ماراجا ثم أُفرج عنه لاحقا أثناء مشاركته في اعتصام على طريق رئيسي خارج البوابة الرئيسية للحديقة الوطنية، وكان يرتدي قميصا أخضر مماثلا لما يرتديه نشطاء آخرون.

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على سبب اعتقاله.

وكتب ماراجا على منصة "إكس" أنه اعتُقل أثناء توجهه لتقديم عريضة إلى هيئة الحياة البرية الكينية.

وقال: "يجب حماية تراثنا الوطني وبيئتنا من الجشع والتدمير غير الضروري دون مشاركة عامة".

وانضم مئات النشطاء إلى الاحتجاج ضد خطط البناء داخل الحديقة ونقل دار أيتام، واعتبروا ذلك محاولة للاستيلاء على أراض عامة.

وشهدت كينيا في السابق حالات استيلاء على الأراضي، وغالبا ما يعبر المدافعون عن البيئة عن رفضهم عند التعدي على المتنزهات والمساحات الخضراء.

وأعربت منظمة العفو الدولية في كينيا عن تضامنها مع المتظاهرين، ودعت إلى إشراك الجمهور في القرارات التي تؤثر على التراث البيئي للبلاد.

وقالت المنظمة: "نؤكد بشكل قاطع أن حديقة نيروبي الوطنية ليست للبيع، إن مساحاتنا العامة وبيئتنا وحقوقنا لا يمكن المتاجرة بها خلف أبواب مغلقة".