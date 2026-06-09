إنقاذ فردين بالجيش الأمريكي بعد سقوط مروحيتهما قبالة ساحل عمان

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أنقذت جنديين اثنين بسلام بعدما سقطت مروحيتهما الأباتشي قبالة ساحل عمان قرب مضيق هرمز مساء أمس الاثنين.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان: "تم إنقاذ الجنديين بسلام في غضون ساعتين تقريبا وهما في حالة مستقرة. وما زال سبب الحادث قيد التحقيق".

وأضافت أن المروحية العسكرية سقطت "أثناء إجراء دورية في المياه الإقليمية".

ووفقا للموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى، يجري استخدام مروحيات أباتشي بشكل أساسي لشن الضربات الدقيقة وتوفير الدعم الجوي القريب والاستطلاع الجوي.

وأطلقت القوات المسلحة الإيرانية، صواريخ على إسرائيل لأول مرة منذ شهرين أمس الأول الأحد رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة. وشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات على إيران في رد على الهجوم.

وأعلنت الدولتان، في وقت لاحق من أمس الاثنين، أنهما ستوقفان الأعمال العدائية المتبادلة.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب على المدى الطويل، لكن الأحداث الأخيرة تمثل اختبارا صعبا للمحادثات.

وقلل ترامب، حتى الآن من العواقب وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيضطر إلى قبول الاتفاق أيضا.