صندوق تقاعد الضمان الاجتماعي في أمريكا يتوقع عجزا ماليا بحلول 2032

أظهر تقرير سنوي نشر اليوم الثلاثاء، أن صندوق التقاعد التابع لهيئة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة سيواجه عجزا ماليا بحلول عام 2032 أي قبل عام عن الموعد المتوقع للعجز وفقا لتقديرات العام الماضي، وفي حين لن يتمكن صندوق التأمين الصحي لمستشفيات برنامج الرعاية الصحية ميديكير عن دفع كامل التزاماته بحلول 2033 وهي نفس تقديرات العام الماضي.

وساهم ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والإنفاق الحكومي في اقتراب الموعد المتوقع لاستنفاد موارد الصندوق.

وستعاني هذه البرامج من فجوة تمويل جزئية وليس انهيارا كاملا، حيث ستستمر في صرف الاستحقاقات وإن كانت بمبالغ أقل بعد نفاد أموال الصندوق.

في العام الماضي، جرى تأجيل تاريخ إفلاس صندوق التأمين الصحي للمستشفيات التابع لبرنامج ميديكير إلى عام 2033، بعد أن كان متوقعا في 2032، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن أمناء هذه البرامج.

وفي الوقت نفسه، لن تتمكن الصناديق المجمعة للضمان الاجتماعي التي تغطي المستفيدين من إعانة الشيخوخة والإعاقة، من دفع الاستحقاقات الكاملة ابتداء من عام 2034، دون تغيير عن تقرير عام 2025.

وبعد ذلك، ستغطي الإيرادات الواردة حوالي 83% من الالتزامات المقررة.

وقال مفوض الضمان الاجتماعي فرانك بيسينيانو، إن إدارة ترامب "ملتزمة بحماية وتعزيز الضمان الاجتماعي" و"القضاء على الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام وضمان سلامة البرنامج".