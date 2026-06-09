 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 10:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 10:57 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت، خلال الليل، 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات "فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك وأوريول وتولا ومنطقة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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