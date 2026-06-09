إصابة محتجين أفغان خلال مظاهرة ضد قواعد الزي التي فرضتها طالبان على النساء

ذكرت تقارير أن حملة أمنية نفذتها السلطات الأفغانية ضد احتجاجات على اعتقال واحتجاز أكثر من 12 امرأة بتهمة مخالفة قواعد الزي، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن عناصر من الشرطة المسلحة أطلقوا النار خلال الاحتجاج الذي شارك فيه أكثر من 100 شخص في مدينة هيرات.

وتعد الاحتجاجات أمرا نادرا في أفغانستان، التي تحكمها حركة طالبان منذ عام 2021 عقب الانسحاب الفوضوي للقوات التي قادتها الولايات المتحدة من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، فرضت طالبان مجموعة من القوانين المستندة إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، شملت قيودا صارمة على النساء والفتيات، من بينها حظر التعليم بعد المرحلة الابتدائية وفرض ضوابط صارمة على الملابس التي يمكن ارتداؤها خارج المنزل.

كما تشير التقارير إلى أن السلطات لا تتسامح مع المعارضة، وأن الاحتجاجات ضد قرارات الحكومة تعد غير قانونية.