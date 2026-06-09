لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد على إيران في أعقاب إسقاطها مروحية أمريكية أثناء إجرائها دورية أعلى مضيق هرمز.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «تلقيتُ للتوّ من جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يُصب بأذى. ومع ذلك، لا بدّ للولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم».

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ فردي طاقم مروحية هجومية من طراز "أيه إتش-64 أباتشي"، بعد سقوطها قرب سواحل سلطنة عُمان أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية، مؤكدة أن الطيارين أُنقذا خلال نحو ساعتين وهما في حالة مستقرة.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن المروحية سقطت مساء الاثنين، فيما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية الإنقاذ قادتها القوات البحرية الأمريكية في المنطقة بالتعاون مع الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً، وبمساندة وحدات من سلاحي الجو والبحرية الأمريكيين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس.