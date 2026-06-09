أطباء بلا حدود تندد بتهجير إسرائيل للبنانيين وتعلق العمل بالمستشفيات

أعربت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، عن ⁠قلقها البالغ إزاء ممارسات التهجير القسري، التي تمارسها إسرائيل في لبنان، في إشارة إلى تحذير إسرائيل لسكان صور بضرورة المغادرة ⁠قبل ‌شن غارات.

وقالت المنظمة، في بيان، إن هذه الممارسات "تعرض الناس لمزيد من الأذى بإجبارهم على النزوح في ظروف غير آمنة وفوضوية".، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وذكرت المنظمة أنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها الطبية في عدة مستشفيات قريبة وعمليات عياداتها المتنقلة ليوم ‌واحد.

وشهدت مدينة صور جنوبي لبنان حركة نزوح كثيفة، الثلاثاء، إثر إنذار إسرائيلي بإخلائها فورا بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها تمهيدا لمهاجمتها.

وتوجّه متحدث جيش الاحتلال لإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتدوينة على منصة "إكس"، إلى سكان المنطقة بـ "إنذار عاجل" أرفقه بخارطة، رغم مساعي تثبيت وقف إطلاق النار.