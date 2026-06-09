بيرو: جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية تظهر فرقا ضئيلا بين المرشحين

تقلصت الفجوة بين مرشحي الرئاسة في بيرو إلى أقل من 20 ألف صوت اليوم الثلاثاء، بعد فرز 96% من الأصوات بعد جولة الإعادة التي أجريت أمس الأول الأحد.

وسيكون الفائز تاسع رئيس للبلاد خلال 10 سنوات.

وأظهرت بيانات رسمية حصول عضو الكونجرس القومي روبرتو سانشيز على 50.055% من الأصوات، بينما حصلت السياسية المحافظة كيكو فوجيموري على 49.945% من الأصوات.

وفرزت هيئة الانتخابات ما يربو على 17.8 مليون صوت.

وتفوقت فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق الموصوم بالعار ألبرتو فوجيموري، وسانشيز، حليف الرئيس السابق المسجون بيدرو كاستيو، على 33 مرشحا آخر في الجولة الأولى في أبريل، لكن لم يحصل أي منهما على 20 % من الأصوات.

وقال روبرتو بورنيو رئيس هيئة الانتخابات، إن نتيجة تصويت أمس الأول الأحد سيتم إعلانها في غضون 30 يوما.

وطلب من الناخبين والمنظمات السياسية "التحلي بالمسئولية الديمقراطية" مع تواصل الفرز.