شركة صينية تستحوذ على بيرلون الألمانية بعد تعثرها المالي

أعلن مكتب المحاماة المشرف على إعادة الهيكلة، يوم الاثنين، أن مشتريا صينيا سيستحوذ على ملكية شركة "بيرلون" الكيميائية العريقة بعد دخول المجموعة في حالة إعسار مالي.

ووفقا لمكتب المحاماة "إس جي بي شنايدر جيفايتس"، فإن مجموعة "بيرلون"، التي تضم سبع شركات في ألمانيا وبولندا والصين، ستنتقل ملكيتها إلى شركة "ووشي شينجدا نايلون" الصينية.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة. وأوضح مكتب المحاماة أن نحو 450 وظيفة من أصل حوالي 510 وظائف في مواقع المجموعة الثلاثة بألمانيا سيتم الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن عملية البيع اكتملت بالفعل.

وكانت مجموعة "سيرافين"، وهي شركة استثمار مالي مقرها ميونخ وتملكها عائلة هايندل من مدينة أوجسبورج القريبة، المالك السابق لشركة "بيرلون".

وواجهت الشركة صعوبات مالية خلال عام 2025، ما دفع محكمة أوجسبورج المحلية إلى فتح إجراءات الإعسار تحت الإدارة الذاتية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنتج المجموعة أليافا صناعية تستخدم في تطبيقات متعددة، من بينها آلات صناعة الورق والفرش والتقنيات الطبية.

وفازت شركة "ووشي شينجدا نايلون" بعملية اختيار دولية للمستثمرين. ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني، فإن الشركة الأم الصينية تعد من كبار منتجي مادة البوليسترين. وتقع مدينة ووشي، وهي مركز صناعي كبير، بالقرب من شنجهاي.

ويواجه قطاع الصناعات الكيميائية الألماني أصعب أوضاعه منذ عقود، مع تسجيل عدد من الشركات الكبرى خسائر في مواقعها داخل ألمانيا. ويعاني القطاع من ضعف الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام في ألمانيا، فضلا عن تزايد المنافسة القادمة من الصين.