الداخلية تضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

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أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 12 طفلا جديدا من أيدي 10 أشخاص يستغلونهم في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة، وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات أن المتهمين 6 رجال، و4 سيدات، لهم معلومات جنائية، يستغلون أطفال أحداث فى التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وسلمت الأجهزة الأمنية المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.