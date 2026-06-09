ملك هولندا يستقبل الرئيس الألماني وقرينته في أمستردام

استقبل الملك الهولندي فيليم ألكسندر، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وقرينته إيلكه بودنبندر، ترحيباً حاراً متحدثا إليهما باللغة الألمانية بطلاقة.

وبحضور زوجته الملكة ماكسيما، قال العاهل الهولندي في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها شتاينماير وتستغرق ثلاثة أيام في أمستردام إنه عندما يجرى الحديث عن ألمانيا، فإنه غالباً ما يدور حول المخاوف والمشكلات.

وأضاف الملك فيليم ألكسندر: "لكننا حين نلقي نظرة إلى ما وراء الحدود، سنرى شيئاً مختلفاً تماماً؛ سنرى بلداً يمتلك القدرة على الصمود والابتكار، وسنرى شعباً يتغلب على الانتكاسات ويتجاوز حدود طاقاته". وأكد أن ألمانيا لا تزال تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد والعلوم والديمقراطية في أوروبا والعالم أجمع، مضيفاً: "إنها بلد يمكن الاعتماد عليه. ربما تستهين ألمانيا بنفسها أحياناً، لكننا لا نفعل ذلك، ولا حتى في كرة القدم".

ومن جهته، أشاد شتاينماير بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين قائلاً إن "هولندا وألمانيا تشبهان زوجين لا يمكن تخيلهما إلا معا؛ إذ يعلم كل طرف منهما دائماً ما يدور في خلد الآخر، وغالباً ما يثمر تعاونهما. باستثناء كرة القدم بالطبع، كما هو الحال اعتباراً من الغد"، وذلك في إشارة منه إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق فعالياتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم جرى استقبال الرئيس الألماني في هولندا باستعراض حرس الشرف العسكري.

يُذكر أن الملك فيليم ألكسندر يرتبط بصلات وثيقة بألمانيا عبر والده الأمير الألماني الراحل كلاوس فون أمسبرج، وهو يتحدث اللغة الألمانية بطلاقة.