أصيب 7 طلاب بإصابات متنوعة إثر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الطلاب أمام أسوار مدرسة نديبة الإعدادية، بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عقب أداء امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة نديبة الإعدادية بدمنهور؛ ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الموقف.

وتبين من الفحص الطبي إصابة كل من: "أحمد م. م. (15 عامًا)، وخالد ش. ك. (15 عامًا)، ومحمود ع. ع. (15 عامًا)، مصابًا بكدمات وسحجات وجرح قطعي بالرأس يبلغ طوله حوالي 3 سم، ومحمود إ. إ. (15 عامًا)، ويوسف أ. م. (14 عامًا)، ومحمد ع. ا. (15 عامًا)، وأحمد م. ح. (15 عامًا)، وجميعهم يقيمون بقرية نديبة، ومصابون بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد".

فيما تم نقل جميع الطلاب المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الطارئة، وتولت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للكشف عن ملابسات وأسباب اندلاع المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.