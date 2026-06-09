تحطم مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" بسقوط مروحية "أباتشي" أمريكية أمس الاثنين قرب مضيق هرمز وإنقاذ طياريها.

أشارت المصادر للصحيفة الأمريكية إلى أن "لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية من نوع أباتشي قد أُسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل ميكانيكي، أو واجهت مشكلة أخرى".

ولفتت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول للتعليق على الحادثة، والتي لم تصدر عنها بعد أي تحديثات بخصوص الحادث.

كما أُرسلت طلبات إضافية للتعليق إلى المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ولم يصدر أي منهما ردا بعد.