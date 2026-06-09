مباحثات يمنية أممية حول العملية السياسية وجهود السلام

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن المحرمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج، مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في البلاد، وجهود إحياء العملية السياسية ودفع مسار السلام.

وتناول اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، آخر التحركات التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحياء مسار السلام، إضافة إلى مناقشة ملف الأسرى والمحتجزين والجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

وقال المحرمي إن جماعة الحوثي "غير جاده في الانخراط في عملية سلام حقيقية وشاملة"، معتبرا أن ممارساتها على الأرض "تعكس رفضها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "أن الجماعة تسببت في تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمنيين وأسهمت في خلق أزمات إقليمية ودولية تهدد الأمن والاستقرار وخطوط الملاحة الدولية".

كما أكد المحرمي ما وصفه بـ"حالة التمسك داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية"، مشيرا إلى وجود توافق في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أطلع جروندبرج، عضو مجلس القيادة الرئاسي، على نتائج لقاءاته واتصالاته الأخيرة مع الأطراف المحلية والإقليمية، مؤكدا استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون برعاية أممية.

ويشهد اليمن منذ نحو 12 عاما صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.