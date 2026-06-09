قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، داعيًا إلى وقف جميع الهجمات فورًا وإعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش، في منشور عبر منصة إكس، أن "جميع الهجمات يجب أن تتوقف فورًا، ويجب الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة".

وكانت إسرائيل قد قصفت أهدافًا في إيران، أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، وذلك بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، في ما وصفته طهران بأنه رد على غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اللبنانية.

وتوقفت إسرائيل وإيران عن تبادل إطلاق النار، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ذلك، غير أن الجانبين أبقيا الباب مفتوحًا أمام احتمال استئناف المواجهات.

كما دعا جوتيريش إسرائيل إلى فتح المعابر التي أغلقتها، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال: "أشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، وأكرر دعوتي إلى إعادة فتح جميع المعابر فورًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة".