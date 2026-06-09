هاري كين: مونديال 2026 فرصتنا الذهبية لحصد اللقب العالمي

أكد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن بطولة كأس العالم 2026 تمثل أفضل فرصة أمام "الأسود الثلاثة" للتتويج باللقب العالمي، مشيرًا إلى أنها قد تكون آخر مشاركة له في المونديال خلال مسيرته الكروية.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا، وسط طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز طال انتظاره على الساحة الدولية.

ويخوض كين البطولة وهو في حالة فنية مميزة، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا مع بايرن ميونخ، سجل خلاله 61 هدفًا في 51 مباراة بمختلف المسابقات، إلى جانب تألقه مع المنتخب الإنجليزي بتسجيل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة دولية.

ويرى المهاجم الإنجليزي أن الجيل الحالي يمتلك الإمكانات والخبرة الكافية للمنافسة بقوة على اللقب، في ظل تطور مستوى الفريق خلال السنوات الأخيرة.