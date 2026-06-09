النفط ينخفض 3% مع حديث ترامب عن اتفاق محتمل لإنهاء حرب إيران

- برنت عند 91.3 دولارا للبرميل والخام الأمريكي دون 90 دولارا

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1 بالمئة إلى 91.3 دولارا للبرميل، الثلاثاء، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن احتمال توقيع اتفاق خلال يومين أو ثلاثة لإنهاء الحرب على إيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.5 بالمئة إلى نحو 88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:30 (ت.غ).

وجاء هذا الانخفاض عقب حديث ترامب عن أن المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب جارية، وأن اتفاقا محتملا قد يُوقّع خلال يومين أو ثلاثة.

وادعى ترامب، في تصريحات صحفية، أن الحصار المفروض على إيران "ما يزال فعالا بنسبة 100 بالمئة"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والاثنين، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 94.2 دولارا للبرميل، عقب تجدد المواجهة العسكرية الإيرانية الإسرائيلية.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8 بالمئة إلى نحو 91.3 دولارا للبرميل.

وشهدت المنطقة، الأحد والاثنين، جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ورغم تحذير إيران، أشعلت تل أبيب المنطقة بشن غارة على الضاحية الجنوبية، فردت طهران بموجات صاروخية على إسرائيل، فيما أعلنت تل أبيب أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران.

والأحد، دعا ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف الأعمال العدائية فورا، محذرا نتنياهو من توسيع الهجوم على إيران.

والاثنين، أعلنت طهران وقف العمليات العسكرية "بعدما تم توجيه رد مؤلم للعدو"، أعقبه إعلان مماثل من نتنياهو عقب اتصال أجراه مع ترامب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.