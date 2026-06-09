عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بما في ذلك الانبطاح الجماعي، وسط إجراءات أمنية فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد ومداخله.

وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أنها رصدت 23 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين خلال شهر مايو الماضي، في حين شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العنصرية ومنعت عددا كبيرا من المقدسيين من دخول المسجد، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا.

وأكدت الوزارة في تقريرها الذي تعده حول انتهاكات الاحتلال الشهرية، أن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال الشهر الماضي، تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة اقتحامات المستوطنين، حيث اقتحم المسجد آلاف المستوطنين عبر باب المغاربة خلال فترات الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وسُجلت ذروة الاقتحامات يوم 14 مايو تزامنًا مع ما يسمى «يوم توحيد القدس»، حيث اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 1400 مستوطن، بينهم وزراء في حكومة الاحتلال، وأعضاء كنيست، وشخصيات متطرفة.

وأوضح التقرير أن جماعات «الهيكل» المتطرفة واصلت حملاتها التحريضية الرامية إلى تكثيف الاقتحامات وفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، وأطلقت دعوات منظمة للمشاركة في الاقتحامات الجماعية، في حين طالب عدد من أعضاء الكنيست والمسئولين الإسرائيليين بتوسيع ساعات الاقتحام وفرض ما يسمى «السيادة الإسرائيلية» على المسجد، في إطار محاولات متواصلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.