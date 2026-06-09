روسيا تقر باضطرابات في إمدادات الوقود عقب ضربات أوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقرت وزارة الطاقة الروسية بوجود مشكلات في إمدادات الوقود عقب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تليجرام" يوم الاثنين إن شركات قطاع الوقود والطاقة تواجه مؤخرا زيادة في الهجمات الجوية المعادية، "ما أدى إلى صعوبات مؤقتة في إمدادات الوقود في عدد من المناطق الجنوبية".

وأضافت الوزارة أنها أنشأت فريق عمل بالتعاون مع شركات الطاقة للمساعدة في الحفاظ على استقرار إمدادات الوقود في أنحاء البلاد.

وكان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قد أقر بالفعل خلال منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي في عطلة نهاية الأسبوع بأن روسيا تنتج كميات أقل من النفط مقارنة بالمخطط له.

وعزا هذا الانخفاض إلى أعمال صيانة غير مجدولة، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت السلطات التي نصّبتها موسكو في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود التي ضمتها بشكل غير قانوني، وكذلك في منطقة لوهانسك التي ضمتها أيضا في شرق أوكرانيا، قد فرضت سابقا قيودا على توزيع البنزين.

كما حظرت الحكومة الروسية تصدير الكيروسين لأول مرة، مبدئيا حتى نهاية نوفمبر.

وتستهدف أوكرانيا منشآت النفط الروسية بطائرات مسيّرة منذ أشهر، في محاولة لتعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وتقليل عائدات الطاقة التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها.

وشنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.