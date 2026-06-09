الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء إغلاق السلطات الإسرائيلية معبري كرم أبو سالم ورفح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن القلق البالغ بشأن قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح، وتعليق دخول الإمدادات إلى غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية، أغلقت معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي كانت تدخل عبره الشحنات إلى غزة خلال الأسبوعين المنصرمين. إلا أن عمال الإغاثة كان يُسمح لهم بجمع الشحنات من الجانب الفلسطيني للمعبر.

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" أهمية دعوة الأمين العام "جوتيريش" إلى الاستئناف الفوري لحركة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة وبأنحائها.

وقال "حق" إن الأمين العام يحث الأطراف على تيسير توصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق، بما يتفق مع التزاماتها وفق القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني.

وشدد الأمين العام على أهمية المساعدات الإنسانية لبقاء ورفاه المدنيين في غزة. وقال "حق" إن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال هائلة، وشدد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني المستدام بدون عوائق.

وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على مدار الساعة للحفاظ على تدفق الإمدادات بشكل مستمر ومضمون، رغم القيود. إلا أن تلك الجهود لا يمكن أن تستمر إذا ظلت المعابر مغلقة، كما قال المتحدث الأممي.

وأشار "فرحان حق" إلى استمرار تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة للقصف الجوي الإسرائيلي، وإطلاق القذائف والنيران مما أدى إلى وقوع ضحايا ودمار.

وفي الضفة الغربية، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من مخاطر شظايا اعتراض الصواريخ، كما حدث في حوادث التصعيد الإقليمي السابقة.

في نفس الوقت، قال "فرحان حق" إن العنف لا يزال يؤثر على الفلسطينيين بأنحاء الضفة الغربية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وقتلت رضيعا فلسطينيا يبلغ من العمر 7 أشهر في مدينة الخليل وأصابت والديه عندما تعرضت سيارتهم لإطلاق نيران عند اقترابها من دورية إسرائيلية.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما ينص على ذلك القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.