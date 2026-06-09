محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بطور سيناء

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بمدينة طور سيناء، لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات داخل اللجان.

وتابع المحافظ انتظام دخول الطالبات إلى اللجان، ومستوى الانضباط داخل المدرسة، وحرص على الاستماع إلى الطالبات للتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تؤثر على أدائهن للامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مع حسن التعامل وتقديم الدعم اللازم، والتأكد من جاهزية اللجان وتوفير كل الاحتياجات اللازمة طوال فترة الامتحانات.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لجوانب العملية الامتحانية بمختلف مدارس المحافظة، والتأكد من انتظام العمل داخل اللجان وفق الضوابط المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية، السكرتير العام المساعد، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وتشهد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء مشاركة 3681 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 52 لجنة امتحانية بمختلف المدن.