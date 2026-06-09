 مسئولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدما في نقاط شائكة تتعلق بالبرنامج النووي - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يونيو 2026 9:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

مسئولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدما في نقاط شائكة تتعلق بالبرنامج النووي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:02 م

قال مسئولون ودبلوماسيون أمريكيون إن المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدمًا في "نقاط شائكة" تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأوضحوا أن المباحثات "تجاوزت بكثير" مجرد مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتابع المسؤولون أن المفاوضين الأمريكيين بحثوا مع طهران 4 عناصر رئيسية ضمن اتفاق نووي محتمل، من شأنه وقف البرنامج النووي الإيراني لنحو 15 عاماً.

وأشاروا إلى أن أبرز بنود الاتفاق المرتقب تتمثل في تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة، وخفض تركيز المخزون عالي التخصيب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك