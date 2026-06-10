تراجع أسعار الذهب في ظل المخاوف من استمرار الفائدة المرتفعة في أمريكا

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تراجع أسعار النفط نتيجة تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، في حين يتوقع المحللون إبقاء مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة في المدى

وتراجع سعر الذهب بنسبة 1.69% إلى 4289.50 دولارا للأوقية تسليم أغسطس، في حين تراجعت أسعار الفضة بمقدار 2.438 دولارا أي بنسبة 3.54% إلى 41566 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

وفي الولايات المتحدة، تراجع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة، الصادر اليوم عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، إلى 95.30 نقطة في مايو مقابل 95.90 في أبريل.

وفي المسح الذي شمل أصحاب الشركات الصغيرة، أشار 18% منهم إلى التضخم باعتباره أهم مشكلة تواجه أعمالهم، وفي حين رفع 36% من أصحاب الشركات متوسط ​​أسعار البيع، يخطط 34% منهم لرفع الأسعار في الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن أصحاب الشركات الصغيرة يعانون من تقلبات أسعار الوقود مقارنة بمنافسيهم من أصحاب الشركات الكبيرة.

وفي انعكاس لتباطؤ نمو الوظائف للأسبوع الثالث على التوالي، كشفت بيانات شركة "أوتوماتيك داتا بروسيسينج" (أيه.دي.بي) لمعالجة قوائم الأجور أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا ما معدله 29 ألف وظيفة أسبوعيا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 23 مايو.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون إبقاء مجلس الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في اجتماعه القادم يومي 16 و17 يونيو الحالي، في ضوء بيانات سوق العمل القوية الصادرة يوم الجمعة الماضي.