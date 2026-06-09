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سجل الناتج الصناعي في الدنمارك، انكماشا خلال أبريل الماضي، بعد نموه بقوة في الشهر السابق عليه، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 1.1% شهريا خلال أبريل الماضي، بعد نموه بمعدل 8.3% خلال مارس.

وانكمش ناتج قطاع الإلكترونيات بنسبة 15.8% في حين تراجع ناتج قطاع الأدوية بنسبة 2.5% وقطاع الأغذية والمشروبات الخفيفة والتبغ بنسبة 2.7 في حين زاد ناتج قطاع الآلات بنسبة 6%.

ومع استبعاد قطاع الأدوية، تراجع الناتج الصناعي للدنمارك بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي.