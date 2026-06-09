فلسطين تطالب بوقف خروقات إسرائيل في غزة ومحاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم بالضفة

جددت فلسطين، الثلاثاء، مطالبتها المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة بالقطاع، ومحاسبة المستوطنين على جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان للحكومة الفلسطينية صدر عقب جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وصلت الأناضول نسخة منه.

وأدان المجلس بشدة استمرار المجازر الإسرائيلية بحق النازحين في غزة، مشيرا إلى استهداف مسيرة خيامًا تؤوي نازحين في منطقة "الجوازات" بحي الرمال، السبت الماضي، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين.

واعتبر أن استهداف مراكز الإيواء يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان"، ما يستدعي تدخلا دوليا فوريا لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وخلفت الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن شهداء وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

وفي الضفة الغربية، حمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى تسجيل 82 اعتداء خلال أسبوع واحد طالت 13 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 31 مواطنًا بينهم أطفال، إضافة إلى إحراق ممتلكات وتخريب بؤر زراعية ومصادرة أراضٍ واسعة.

واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات، إلى جانب التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، يشكل سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع على الأرض بالقوة، مطالبا بتدخل دولي فاعل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، تشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.

وتشمل الاعتداءات أيضا تخريب وهدم منشآت ومنازل، وحرق وتجريف أراضٍ زراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها.

وخلال مايو الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي 1108 اعتداءات بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداء، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

واستشهد برصاص الجيش والمستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا، وأصيب 12 ألفا و666 آخرون، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وفي ملف منفصل، أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى عن تحضيرات نهائية لإطلاق مشروع مركزي للطاقة الشمسية في وسط الضفة الغربية بكلفة تقارب 37 مليون دولار، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمئة بحلول عام 2030، بالتعاون مع شركاء دوليين.