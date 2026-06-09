الإسكندرية: ضبط 100 طن مخلفات فرز عشوائي وإعادة الانضباط للشوارع

شنت محافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حيي المنتزه أول والمنتزه ثان، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وذلك في إطار جهود المحافظة للحد من ظاهرة فرز القمامة بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 100 طن من المخلفات الناتجة عن أعمال الفرز العشوائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار تطبيق القانون والتصدي للممارسات التي تضر بالبيئة وتشوه الشكل العام للشوارع.

كما تمكنت الحملة من تمكين شركة النظافة من رفع المخلفات المتراكمة وإعادة الانضباط إلى عدد من الشوارع الحيوية، شملت شارع ملك حفني قبلي، وشارع ملك حفني بحري، ومحيط مسجد سيدي بشر، وشارع 45.

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، استمرار جهودها لمواجهة الممارسات السلبية التي تؤثر على المظهر العام للمدينة، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم الصورة الحضارية لعروس البحر المتوسط.