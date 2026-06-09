منتخب بلجيكا يصل سياتل استعدادًا لمواجهة مصر في كأس العالم 2026

وصلت بعثة منتخب بلجيكا إلى مدينة سياتل الأمريكية، حيث سيقيم الفريق معسكره الأساسي استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تبدأ يوم 11 يونيو بمشاركة 48 منتخبًا.

وكان في استقبال بعثة "الشياطين الحمر" وفد من اللجنة المنظمة المحلية، قبل أن يتوجه المنتخب مباشرة إلى مقر إقامته، حيث خاض أولى حصصه التدريبية على ملعب "لومن فيلد" استعدادًا لبداية مشواره في البطولة.

ويستهل المنتخب البلجيكي مبارياته في المونديال بمواجهة منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، في لقاء مرتقب يجمع بين الطموح العربي والخبرة الأوروبية.

ويُعد منتخب بلجيكا أحد أبرز المرشحين لصدارة المجموعة التي تضم أيضًا مصر وإيران ونيوزيلندا، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، صاحب المسيرة التدريبية الطويلة مع عدد من الأندية الأوروبية.

وتحظى المواجهة المنتظرة باهتمام جماهيري كبير، خاصة في ظل رغبة منتخب مصر في تحقيق بداية قوية أمام أحد المنتخبات المرشحة بقوة للتقدم في البطولة.