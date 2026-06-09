إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة قادمة من اليمن فوق إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل.

وقال الجيش على منصة "إكس" إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى، من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيّرة.

وكانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن قد أعلنت يوم الاثنين مسؤوليتها عن هجوم استهدف إسرائيل باستخدام عدة صواريخ.

ويعد هذا أول هجوم مباشر يشنه الحوثيون على إسرائيل منذ أوائل أبريل/نيسان، بالتزامن تقريبا مع دخول وقف إطلاق النار في الحرب المرتبطة بإيران حيز التنفيذ.

وجاء الهجوم عقب أحدث تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وأعلن البلدان لاحقا يوم الاثنين أنهما سيمتنعان في الوقت الراهن عن تنفيذ المزيد من الهجمات.