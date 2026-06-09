تايوان تدين الدوريات الصينية بالقرب من مياهها

أدانت وزارة الخارجية التايوانية بشدة، العمليات البحرية الصينية الأخيرة، حيث أكدت مجددا أن بكين ليس لديها أي حق في فرض سلطتها القانونية في المياه الواقعة شرق تايوان، لأي سبب من الأسباب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الخارجية التايوانية، قولها في بيان لها إن الصين لا يحق لها استغلال المفاوضات المحتملة بين اليابان والفلبين، كذريعة لتوسيع نطاق سلطتها في المياه المحيطة بتايوان.

وجاء في البيان أنه إذا سعت اليابان والفلبين إلى إجراء المزيد من المحادثات في المستقبل، فعليهما مراعاة حقوق تايوان البحرية المتداخلة بشكل كامل، والحفاظ على قنوات التواصل والتشاور مع تايبيه.

وكانت الصين قالت إنها أطلقت عملية بحرية خاصة شرق تايوان، في تصعيد لردها على اتفاقية تم إبرامها مؤخرا بين اليابان والفلبين للتفاوض بشأن الحدود البحرية في المنطقة وتعميق التعاون الدفاعي، بحسب ما أوردته "بلومبرج"، أمس الأول الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، بأن وزارة النقل الصينية نظمت "عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية".

وبحسب ما جاء في التقرير، تهدف الخطوة إلى ممارسة الصين "لسلطتها الإدارية البحرية" وحماية مصالحها الوطنية. كما تمثل هذه الإجراءات تصعيدا في رد بكين على إعلان طوكيو ومانيلا اعتزامهما إجراء محادثات لحل القضايا الحدودية.

وتتعلق المحادثات بالمياه الواقعة شرق تايوان، الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بفرض السيادة عليها. كما تتداخل هذه المنطقة مع مناطق اقتصادية خالصة تطالب بها الصين.