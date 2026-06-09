 قائد الجيش الباكستاني يناقش تطورات الوضع الأمني الإقليمي مع نظيره اللبناني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قائد الجيش الباكستاني يناقش تطورات الوضع الأمني الإقليمي مع نظيره اللبناني

 إسلام آباد - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:54 ص

ناقش قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع نظيره اللبناني قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل تطورات الوضع الأمني والتعاون في مجال الدفاع خلال اجتماعهما في المقر العام للقيادة اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، قالت في بيان، إن القائدين تبادلا الآراء بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي والتعاون في مجال الدفاع وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

وأكد منير، أهمية العلاقات الباكستانية الودية مع لبنان، وأبرز التزام الجيش الباكستاني نحو تعزيز التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية.


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