وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا، مساء الاثنين، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة استثمارية بلغت 4.8 مليار ريال، وذلك بهدف تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات البيطرية، وتطوير وإكثار سلالات الدواجن اللاحمة، بجانب تأمين مدخلات الأعلاف، على هامش مشاركة السعودية بصفة ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وتركز الاتفاقيات على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وتهدف الاتفاقيات إلى تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات البيطرية، وتطوير وإكثار سلالات الدواجن اللاحمة، إلى جانب تأمين مدخلات الأعلاف.

كما شملت مجالات متنوعة تضمنت تصدير الثروة السمكية السعودية، ومنتجات حليب الإبل والبن السعودي، إلى الأسواق الروسية والعالمية، إضافة إلى التعاون في قطاع المشروبات الغازية.

وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور المشيطي أن منظومة البيئة والمياه والزراعة عملت على استقطاب كبرى الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الحيوية والغذائية، مشيرا إلى أن المنتدى شهد توقيع حزمة من الاتفاقيات والشراكات النوعية بين جهات حكومية وشركات كبرى من قطاع الأعمال في البلدين.

وأوضح أن الاتفاقيات تأتي امتدادًا لجهود السعودية المتواصلة لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتوطين التقنيات الحيوية المتقدمة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.