• محامية نتنياهو طلبت تأخير الجلسة ساعة، والمحكمة وافقت على نصف المدة ضمن الجلسة 93

أخرت المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب، الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نصف ساعة، بدعوى انشغاله في تداعيات قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ومثل نتنياهو، الثلاثاء، للمرة 93، أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة له.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كتبت محامية نتنياهو، نوعا ميلشتاين، إلى المحكمة: عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها الأيام الأخيرة، كان جدول أعمال رئيس الوزراء الأمني ​​والسياسي مزدحمًا للغاية".

وأضافت المحامية: "وقد أنهى جدوله أمس في ساعات متأخرة من الليل، ويعود ذلك جزئيا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) الذي عُقد على خلفية الأحداث الأمنية".

ومساء الاثنين، أعلنت إيران وإسرائيل وقف موجة تصعيد بدأتها الأخيرة حينما قصفت ضاحية بيروت الأحد، متجاوزة تحذيرات سابقة لطهران بشأن ذلك.

الصحيفة قالت: "طلبت المحامية بدء الجلسة في الساعة 10:30 صباحًا (+3 ت.غ)، بدلًا من 9:30 صباحًا، ووافقت المحكمة على بدء الجلسة في الساعة 10:00 صباحًا".

وأردفت الصحيفة: "أعلنت المحكمة أن جلسة محاكمة رئيس الوزراء ستنتهي في الساعة 2 ظهرًا بدلًا من 4 عصرًا. ولم يُذكر أي سبب، ولم يطلب نتنياهو تقصيرها".

ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا بالعام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.