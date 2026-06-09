15 شهيدا و42 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان الثلاثاء

أستشهد 15 شخصا بينهم فتى، وأصيب 42 بينهم مسعفان، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي لبنان، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن "غارة إسرائيلية استهدفت حي المساكن في مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وجرح 32 آخرين".

وفي المدينة ذاتها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي الرمل ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح، حيث نقلوا إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة.

وفي قضاء النبطية، أفادت الوكالة بـ"استشهاد المواطن عماد أحمد ياسين صاحب مزارع للدواجن في غارة استهدفته في مزرعته في بلدة عدشيت".

وأضافت أن "الفتى أسامة حسن الخالد (16 عاما) استشهد في غارة من مسيّرة استهدفته أمام منزله في حي الشريفة في بلدة حبوش" بقضاء النبطية أيضا.

كما شنت مسيّرة فجرا، غارة على حي المرج في بلدة كفررمان بقضاء النبطية، ما أدى إلى سقوط قتيلين، وفقاً للوكالة اللبنانية.

وفي بلدة الشرقية بالقضاء ذاته، أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إصابة عنصرين بصفوفه بجروح طفيفة، إثر غارة نفذتها مسيرة أثناء تنفيذ مهمة إسعاف.

وفي قضاء صيدا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "سوريين اثنين استشهدا وأصيب 3 آخرين في حصيلة أولية جرّاء سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتيّ ٲنصارية وعدلون".

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أشارت الوكالة إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، كما طال ليلا أطراف بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل.

وفي قضاء جزين، تعرضت منطقة القطراني، ولا سيما جورة خضر وحرج القطراني، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي قضاء صيدا، واصل الطيران الإسرائيلي المسيّر التحليق على علو منخفض فوق مناطق الغازية وبنعفول والصرفند وحارة صيدا والمية ومية، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة المصيلح قرب الرادار في قضاء الزهراني جنوبي البلاد.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدتي صريفا بقضاء صور وحاريص بقضاء بنت جبيل، كما أغار الطيران المسيّر المعادي مستهدفاً بلدة برج قلاويه في قضاء صور على دفعتين.

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات لوقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل، عبر قصف دموي يخلَّف شهداء وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3666 شهيدا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.