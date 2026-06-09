أكبر حزب إسلامي ماليزي يقطع علاقاته مع حليفه في خطوة تعمق الانقسام داخل تكتل المعارضة  

اتخذ أكبر حزب إسلامي في ماليزيا خطوة لقطع العلاقات الرسمية مع حليفه السياسي، ما يعمق الانقسام داخل تكتل المعارضة قبيل الانتخابات العامة المقبلة.

وقال رئيس الحزب الإسلامي الماليزي عبد الهادي أوانج، في بيان، إن الحزب قرر خلال اجتماع خاص للجنة العمل المركزية عقد مساء أمس الاثنين، إنهاء التعاون مع حزب "وحدة أبناء الأرض" الماليزي (برساتو)، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أوانج أن الحزب سيراجع تقييم العلاقة بين الطرفين، كما سيبحث ترتيبات سياسية جديدة تستند إلى مبدأ وحدة المسلمين.

ويهدد هذا الانفصال بإعادة تشكيل خريطة المعارضة الماليزية، ويوجه ضربة قوية لتحالف بيريكاتان ناسيونال، الذي شكل أقوى تحد لرئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، منذ الانتخابات التي جرت في عام 2022.

وتصاعدت التوترات داخل التكتل ذي الأغلبية الملايوية منذ أشهر بسبب نزاعات على القيادة وخلافات بشأن توجهات التحالف ومستقبله السياسي.