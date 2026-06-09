السلطات اليونانية تفرج عن سائح ألماني اعتقل في كريت بتهمة التجسس

أفرجت السلطات اليونانية، عن سائح ألماني كان قد اعتُقل في جزيرة كريت للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ونقلت بوابة "نيكريتي" الإخبارية المحلية، عن محامي الرجل، قوله إن عملية الاعتقال ومدة الاحتجاز شكّلتا صدمة لموكله ولزوجته وابنته، وكان الرجل البالغ من العمر 56 عاماً اعتُقل يوم السبت الماضي بعد أن التقط صوراً في مطار خانيا.

وبحسب التقرير، فقد قام السائح بتصوير طائرات ومرافق المطار في منطقة ذات حساسية أمنية.

وتتخذ الشرطة، هناك تدابير خاصة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إذ يجري تعزيز مراقبة القواعد الغربية في المنطقة، بما في ذلك القاعدة البحرية والقاعدة الجوية الأمريكيتين في خليج سودا بجزيرة كريت، بهدف رصد أي نشاط تجسسي محتمل.

وأكد موقع "نيكريتي"، أن الرجل شدد منذ البداية على براءته، مشيراً إلى أن السائحين لم يكونوا على علم بالقواعد والتعليمات المحلية، كما لم يكونوا على دراية بحظر التصوير في تلك المناطق.

وبحسب التقرير، يعتزم السائحون مواصلة عطلتهم.

ونقل الموقع، عن الرجل الألماني قوله إن الحادث لن يمنعه من العودة إلى كريت مستقبلاً.