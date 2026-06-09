نزوح كثيف من مدينة صور ومحيطها جنوب لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلائها

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الثلاثاء، بتسجيل حركة نزوح كثيفة من مدينة صور ومحيطها جنوب لبنان، بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلائها.

ونوهت الوكالة أن مراكز الإيواء باتت ممتلئة بالنازحين، في الوقت الذي تعمل فيه فرق من الدفاع المدني على إجلاء عدد من كبار السن والأهالي إلى اماكن آمنة موقتة.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أمرًا بإخلاء مدينة صور الواقعة في جنوب لبنان، وشمل قرار الإخلاء مختلف أحياء المدينة، بما في ذلك الحي المسيحي.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، سكان مدينة صور في جنوب لبنان على مغادرة المدينة وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك عبر منشور نشره على منصة إكس، الثلاثاء.

وزعم أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، معتبرًا أن ذلك دفع الجيش الإسرائيلي إلى التحرك والرد على تلك الأنشطة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد ما وصفه بنشاطات الحزب، زاعمًا أن التحركات العسكرية الجارية تأتي في إطار مواجهة تلك التهديدات.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب لبنان في ظل التوترات المستمرة على الحدود.