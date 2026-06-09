ولاية بورنو في نيجيريا تعاني من انتشار وباء الكوليرا الذي أسفر عن مقتل 74 شخصا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، أن تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 74 شخصا وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين منذ بدايته في أوائل مايو.

وينتشر تفشي المرض، الذي جرى تسجيل إصابات به في 14 حكومة محلية من أصل 27 حكومة محلية في ولاية بورنو، في القرى التي أصبحت أنظمتها الصحية هشة بسبب ما يقرب من عقدين من التطرف العنيف من جماعة بوكو حرام المتمردة.

يذكر أن الكوليرا هو مرض متوطن وموسمي في البلاد، إذ يحصل 14% فقط من سكان نيجيريا البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة على مياه شرب آمنة، وفقا لبيانات حكومية لعام 2020.

ويعد الوضع أسوأ في بعض الأحيان في ولاية بورنو، سواء في مايدوجوري، عاصمة الولاية ذات الكثافة السكانية العالية، أو في القرى النائية التي تعاني من سوء الصرف الصحي والنظافة، ويرجع ذلك جزئيا إلى كونها بعيدة عن السلطات الصحية.

وقالت المنظمة الطبية، إنها عالجت 7439 مريضا بمرض الكوليرا في مرافقها، أي بمتوسط 185 حالة يوميا.

وأكدت أنها سجلت 500 مريض الأسبوع الماضي يوم الجمعة، وهو رقم قياسي في يوم واحد للتعامل في تفشي المرض.