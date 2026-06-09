حصيلة شهداء قطاع التعليم الفلسطيني منذ أحداث 7 أكتوبر تتجاوز 21 ألفا

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 21,701 من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن 20,647 طالبا وطالبة و1,054 من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الحق في التعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة دُمّرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقصف والتخريب، إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل.

وفي الضفة الغربية، أشارت الوزارة إلى تعرض 9 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إضافة إلى استمرار الاعتداءات على عدد من المدارس واستهداف المستعمرين للطلبة.

وأفادت المعطيات بأن عدد الشهداء من الطلبة في الضفة الغربية بلغ 128 من طلبة المدارس و39 من طلبة الجامعات، فيما أصيب 861 من طلبة المدارس وأكثر من 278 من طلبة الجامعات، إضافة إلى اعتقال 421 طالبا مدرسيا وأكثر من 487 طالبا جامعيا.

وفي قطاع غزة، استُشهد أكثر من 19,101 طالب في المدارس و1,379 طالبا جامعيا، فيما أصيب أكثر من 28,419 من طلبة المدارس و3,017 من طلبة الجامعات.

كما طالت الانتهاكات الكوادر التعليمية، إذ استُشهد 6 من العاملين في المدارس بالضفة الغربية وأصيب 25 آخرون، فيما تجاوز عدد المعتقلين من الكوادر التعليمية 171، وفي قطاع غزة، استُشهد 802 من العاملين في المدارس و246 من العاملين في الجامعات، وأصيب 3,291 من الكوادر المدرسية وأكثر من 1,493 من الكوادر الجامعية.