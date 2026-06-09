انضم المخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي إلى عالم Star Wars للمرة الأولى من خلال مشاركته في فيلم The Mandalorian and Grogu، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية والعالمية.

ويقدم سكورسيزي صوت شخصية فضائية تُعرف باسم "تاجر أرديني" (Ardennian Shopkeeper)، وهي شخصية تظهر في أحد المشاهد التي تجمعها ببطل الفيلم دين جارين، الذي يجسده النجم التشيلي بدرو باسكال. وخلال المشهد، يدير سكورسيزي متجرًا صغيرًا، حيث يحاول "الماندالوري" الحصول منه على معلومات مقابل المال، لكن الموقف يتغير سريعًا عندما يُذكر اسم إحدى عائلات الهوت الإجرامية الشهيرة، ما يدفع الشخصية إلى إغلاق متجرها فورًا خوفًا من التورط.

وتُعد هذه الخطوة إضافة جديدة إلى سجل سكورسيزي التمثيلي؛ فبرغم شهرته العالمية كمخرج لأعمال بارزة مثل Goodfellas وThe Departed وKillers of the Flower Moon، فإنه سبق أن ظهر أمام الكاميرا أو أدى أدوارًا صوتية في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. إلا أن مشاركته في عالم Star Wars تمثل أول ظهور له داخل هذه السلسلة، التي تُعد واحدة من أكبر السلاسل السينمائية في التاريخ، كما تمثل إضافة رمزية تعزز من جاذبية الفيلم وتمنحه بعدًا ثقافيًا يتجاوز كونه مجرد امتداد جديد للملحمة الشهيرة.

وأكد المخرج جون فافرو أن فكرة مشاركة سكورسيزي جاءت عبر المنتجة كاثلين كينيدي، التي تربطها به علاقة صداقة طويلة، حيث تواصلت معه مباشرة وعرضت عليه المشاركة، فوافق على الفور.

وأضاف فافرو أنه حصل على فرصة نادرة لإدارة أحد أهم مخرجي السينما في العالم كممثل صوتي داخل الفيلم، موضحًا أن سكورسيزي لم يكتفِ بقراءة الحوار المكتوب، بل ارتجل العديد من الجمل والتفاصيل أثناء التسجيل الصوتي، وهو ما منح الشخصية طابعًا كوميديًا مميزًا.

وأشار إلى أن فريق المؤثرات البصرية ومصممي الكائنات الفضائية استندوا إلى أدائه المرتجل أثناء تصميم الشخصية وتحريكها، معتبرًا أن ظهور سكورسيزي يمثل أحد أبرز لحظات الفيلم بالنسبة له.

ويحمل فيلم The Mandalorian and Grogu أهمية خاصة بالنسبة لاستوديو Lucasfilm، إذ يمثل أول فيلم سينمائي من سلسلة Star Wars منذ طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker عام 2019.

كما يواصل الفيلم أحداث مسلسل The Mandalorian الشهير، الذي حقق نجاحًا واسعًا عبر منصة ديزني+.

ويتولى إخراج الفيلم جون فافرو، بمشاركة ديف فيلوني في كتابة القصة، بينما يضم طاقم العمل أيضًا سيجورني ويفر وجيريمي ألين وايت، فيما تتولى شركة United Motion Pictures توزيعه.

وتؤكد مشاركة سكورسيزي أن الفيلم يسعى إلى تقديم مزيج من المفاجآت والأسماء اللامعة لجذب جمهور السينما، في خطوة تعكس طموح صناع العمل لإعادة Star Wars بقوة إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من التركيز على الأعمال التلفزيونية والمنصات الرقمية.