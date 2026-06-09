أوتشا: الأمم المتحدة تواصل إيصال المساعدات لمئات الآلاف في السودان

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أن الأمم المتحدة - بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين – تواصل تقديم مساعدات منقذة للحياة في جميع أنحاء السودان على الرغم من نقص التمويل، وصعوبة الوصول، وانعدام الأمن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد تلقي نحو 610,000 أشخاص مساعدات غذائية في محلية طويلة، بولاية شمال دارفور، وفي ولاية سنار، وصلت حملة تغذية مدعومة من اليونيسف مؤخرا إلى ما يقرب من 340,000 شخص، معظمهم من الأطفال الذين تلقوا مكملات فيتامين (أ). وفي ولاية النيل الأبيض، يستمر توزيع المساعدات النقدية على نحو 340,000 شخص في مخيمات بمحليتي جبالين وسلام.

ووفقا لـ "أوتشا"، يأمل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه في الوصول إلى 340,000 لاجئا من جنوب السودان بقسائم شرائية، بينما تواصل اليونيسف وشركاؤها توفير مياه شرب آمنة لنحو 15,500 شخص في كوستي وتندلتي والجبلين.

في الوقت نفسه، حذر مكتب "أوتشا" من أن الأوضاع تتدهور مع بداية موسم الأمطار. ويؤثر النقص الحاد في المياه والصرف الصحي على ما يُقدّر بنحو 1.1 مليون شخص في جنوب دارفور، مما يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه. ويواصل المستجيبون المحليون جهودهم للتصدي لتفشي الأمراض في عدة ولايات.

في غضون ذلك، لا يزال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) يشعر بالقلق إزاء استمرار غارات الطائرات المسيّرة وانعدام الأمن الذي يؤثر على المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.

وتشير التقارير الأممية إلى أن الهجمات الأخيرة في منطقة كردفان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، وإصابة العديد غيرهم، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، من بينها جسر رئيسي في جنوب كردفان حيوي لحركة المدنيين وإيصال المساعدات.

كما أعرب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية عن قلقه إزاء العنف القبلي في دارفور. فقد أسفرت الاشتباكات الأخيرة في ولاية جنوب دارفور عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا ونزوح ما يُقدّر بنحو 13,500 آخرين.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام. وأكدت أهمية الحصول على تمويل إضافي بالغ الأهمية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء السودان.